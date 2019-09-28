زلزال في محافظة قوبا
AzerTAg.az
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٠:٢١]
باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
وقع زلزال بمحافظة قوبا الأذربيجانية في الساعة 23:17 بالتوقيت المحلي في الشمال الغربي على بعد 10 كم شمالا شرقا من محطة خيناليق وكان بمقدار 3.3 درجات.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن مركز الزلزال كان بعمق 38 كيلومترا.
ولم يشعر الزلزال.
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