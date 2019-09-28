وزارة الداخلية: توقيف 32 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي

باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم كشف ملابسات 17 حادثا جنائيا في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 13 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 32 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم شخصا مطلوبا بصفته مدينين و17 شخصا بتهربه من تنفيذ التزاماته بالقانون المدني.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثا مروريا على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 12 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 18 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.