الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الغيومة المنقلبة والممطرة للغد

باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 29 سبتمبر أيلول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة على بعض مناطق باكو وشبه جزيرة أبشرون وغير ممطرة نهارا أساسا وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بشمالية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 14-17 مئوية ليلا وبين 22-25 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 15-17 مئوية ليلا وبين 23-25 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 55-65 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة مع الرعد مع احتمال هطول مطر غزير على أجواء بعض المحافظات الشرقية وانقطاع الهطول نهارا على معظم المحافظات وتكون ضباب صباحا على عدة مناطق وهبوب رياح شرقية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 14-18 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا وبين 7-12 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.