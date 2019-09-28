    • / مجتمع

    مجتمع


    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الغيومة المنقلبة والممطرة للغد

    ٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥‎٨]

    باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 29 سبتمبر أيلول الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة على بعض مناطق باكو وشبه جزيرة أبشرون وغير ممطرة نهارا أساسا وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بشمالية شرقية نهارا.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 14-17 مئوية ليلا وبين 22-25 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 15-17 مئوية ليلا وبين 23-25 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 55-65 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة مع الرعد مع احتمال هطول مطر غزير على أجواء بعض المحافظات الشرقية وانقطاع الهطول نهارا على معظم المحافظات وتكون ضباب صباحا على عدة مناطق وهبوب رياح شرقية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 14-18 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا وبين 7-12 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

    AZERTAG.AZ :الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الغيومة المنقلبة والممطرة للغد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٠:٢١]
    زلزال في محافظة قوبا
    ٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٠٩]
    الأرصاد الجوية تتوقع الأمطار الغزيرة على بعض المناطق غدا
    ٢٦.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥‎٤]
    الأرصاد الجوية تتوقع المطر على المحافظات الشمالية والشرقية للغد
    ٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٨]
    الأرصاد الجوية تتوقع استمرار درجات الحرارة المستقرة على نطاق البلد للغد
    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الغيومة المنقلبة والممطرة للغد