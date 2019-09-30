بيان شركة النفط الوطنية بشأن حادث مشاجرة بين خدمة أمن الشركة ومجموعة من السكان

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

أصدرت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار بيانا بشأن حادث مشاجرة وقع بين خدمة أمن الشركة ومجموعة من السكان.

أفادت أذرتاج عن بيان سوكار أنه كشف ظهر يوم 27 سبتمبر الحالي عن غصب جزء من شريط أمن خط بناقدي المربوط بخط أنبوب النفط شروان – بويوك شور الخاص بإدارة خطوط النفط التي تضمن أمنها إدارة الأمن للشركة وعن ممارسة أعمال وضع حجر الأساس لمنشأة مجهولة عليها وغير قانوني. وحذر موظفو إدارة الأمن أشخاصا كانوا يمارسون أعمال البناء والإنشاء غير القانونية ما أدى إلى وقف أعمال الإنشاء. وفي يوم 28 سبتمبر كشف موظفو إدارة الأمن عند الفحص الميداني عن استمرار أعمال الإنشاء غير القانونية في تلك المساحة وانذروا الذين كانوا يرغبون غصب الأراضي أن يوقفوا الأعمال. وفي ذلك الأثناء تجمع إلى المكان بتحريض الذي كان يقوم بأعمال الإنشاء غير القانونية مجموعة من الناس الذين كانوا يعرفون أنفسهم كمعاقي حرب قراباغ الجبلي وأهانوا وشتموا موظفي أمن الشركة وهاجموا عليهم. وما فعل موظفو الإدارة ردا على مهاجمين عليهم سوى دعوة الشرطة إلى مكان الحادث. وخلال الحادث تعرض 3 موظفين من خدمة امن الشركة لضربات على أجسادهم وأصيبوا بجروح جسدية. كما من المنظور من مقاطع فيديو مصور أن مجموعة مستفزة كانت تلاحق موظفي خدمة الأمن الذين كانوا يبتعدون عن مكان الحادث وكذلك موظفي الشرطة سعيا منهم إلى الحاق أضرار بهم وبسيارات الشركة مع تردد هتافات ودعوات غير شرعية ضد الدولة.

وأشارت شركة النفط في البيان خاصة إلى أن "التحقيق الابتدائي كشف عن أن المعاقين المدعوين لمكان الإنشاء والمحرضين على اضطرابات واشتباكات لا دخل لهم على الإطلاق في أعمال الإنشاء المذكورة وبالعكس تسعى مجموعة من الناس حول المواطن شريف نوروزوف إلى التوصل إلى مصالح مادية غير شرعية لهم عبر جميع الوسائل حيث تلجأ من اجل تحقيق رغبتها إلى بذل كل عمل بما فيه استغلال نفوذ المعاقين ووضعهم في المجتمع وقوتهم سوء استخدام وجرهم إلى أعمال استفزازية. كما منعوا موظفي إدارة امن سوكار من تنفيذ مهامهم الخدمية مستغلين مجموعة من المعاقين. ويجري التحقيق الشامل حاليا مع الحادث من جانب أجهزة إنفاذ القانون".