قويجاي، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) بدأ حصاد الرمان في محافظة قويجاي ويتم تصديره إلى الأسواق المحلية وروسيا وأوكرانيا. أفادت وكالة أذرتاج أن زراعة الرمان هي مجال تقليدي في محافظة قويجاي وتبلغ مساحة حدائق الرمان 3327 هكتار. زادت مساحة الحدائق في العام الجاري 16 هكتارا. ويشتغل سكان المحافظة في زراعة الرمان في جميع القرى. وقرى بيغير وكاراباكال وألخاسافا وآشاغي قارامريم ومرزاحسينلي اكثر اشتهارا بزراعة الرمان.

AZERTAG.AZ : تصدير رمان قويجاي إلى روسيا وأوكرانيا

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