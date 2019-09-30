الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الممطرة على المحافظات الشرقية للغد

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 1 أكتوبر تشرين الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة على بعض مناطق باكو وشبه جزيرة أبشرون وممطرة صباحا على بعض مناطق شبه الجزيرة وهبوب رياح جنوبية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 16-19 مئوية ليلا وبين 22-25 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 17-19 مئوية ليلا وبين 22-24 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال المطر في بعض المحافظات الشرقية وتكون ضباب صباحا على عدة مناطق وهبوب رياح شرقية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-19 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وبين 5-10 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتنتظر الهيأة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 9-14 مئوية ليلا وبين 27-23 مئوية نهارا.