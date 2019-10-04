توقيف مواطنين جزائريين جاولا التسلل الي جورجيا

باكو، 4 أكتوبر، (أذرتاج).

صرح المكتب الإعلامي بجهاز حرس الحدود لوكالة (أذرتاج) أنه تم في الرابع من أكتوبر الحالي توقيف مواطنين جزائريين وهما بولقرون فاروق من مواليد 1991 وبورماد إسحاق من مواليد 1995 حاولا التسلل الي جورجيا من قرية لالالي بمحافظة قاخ في أذربيجان.

واثناء التحقيق اتضح أن مواطنين جزائريين قد وصلوا الي أذربيجان في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي بواسطة رحلة إسطنبول-باكو مضيفا الي أن مواطنين جزائريين أعربا عن نيتهم في الانتقال الي دول أوروبا مرورا بأراضي جورجيا وتركيا.