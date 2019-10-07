زلزال في محافظة ماصالي
AzerTAg.az
٠٧.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٨]
باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
ضرب اليوم زلزال بقوة 3 درجات محافظة ماصالي الأذربيجانية.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت على بعد 26 كيلومترا جنوب شرق من محطة لنكران وعلى عمق 18 كيلومترا تحت الأرض.
وقع زلزال في الساعة 11:39:57 بالتوقيت المحلي.
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