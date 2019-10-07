قوبا تحتضن مهرجان التفاح
AzerTAg.az
٠٧.١٠.٢٠١٩ [١٦:١٤]
قوبا، 7 أكتوبر (أذرتاج).
ستحتضن محافظة قوبا مهرجان التفاح السنوي في 12 أكتوبر.
أفاد مراسل أذرتاج أن مهرجان التفاح سينظم في حديقة حيدر علييف للثقافة والاستراحة.
ينظم المهرجان سنويا منذ عام 2012 بحضور ممثلي البلدان الأجنبية ورجال أعمال من قوبا وباحثين وأرباب الفن البارزين.
ستعرض في المهرجان أنواع التفاح التي تنبت في المحافظة والحلويات والمشروبات المصنوعة من التفاح مع تقديم رقصات شعبية.
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