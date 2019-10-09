    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال في بحر الخزر

    ٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢١]

    باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال اليوم بحر الخزر.

    وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب بحر الخزر على عمق 20 كيلومترا الساعة 07:06 بالتوقيت المحلي.

    ولم يحس بهذه الهزة

    AZERTAG.AZ :زلزال في بحر الخزر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٨]
    زلزال في محافظة ماصالي
    ٠٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥‎١]
    انعقاد الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة في مقر الإيسيسكو بالرباط
    ٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥‎٨]
    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الممطرة على المحافظات الشرقية للغد
    ٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥‎٨]
    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الغيومة المنقلبة والممطرة للغد
    زلزال في بحر الخزر