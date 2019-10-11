زرع 650 ألف شجرة في يوم واحد سيؤدي الي امتصاص 2.6 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا

باكو، 11 أكتوبر، (أذرتاج).

إن مبادرة النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا بخصوص زرع 650 ألف شجرة في يوم واحد داخل أذربيجان بمناسبة اليوبيل الـ650 للشاعر الاذربيجاني الكبير نسيمي قوبلت باهتمام كبير وترحيب من قبل السكان والخبراء.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن محرم مهدييف وهو خبير مستقل في مجال التغير المناخي قال إن مبادرة السيدة مهربان علييفا بهذا الخصوص هي خطوة مفيدة جدا لمستقبل البيئة. وذكر أنه ليس من الصدفة أنه يسمون الغابات في العالم رئة الطبيعة وأن الأشجار ليست فقط جمال الطبيعة ولباسها الأخضر وإنها مصدر كبير للصحة ايضا. وأضاف الخبير أنه تجرى في كل المدن الكبرى في العالم حملات لغرس الأشجار وأن الأشجار التي يتم زرعها توفر الأكسجين للبشر إضافة الي كونها مصدرا للجمال.

واكد الخبير محرم مهدييف أن هذه المبادرة الرائعة في أذربيجان بمناسبة يوبيل الشاعر العظيم تستحق كل التقدير والثناء مصرحا بأن زرع 650 ألف شجرة سيؤدي الي امتصاص 2.6 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا خلال السنوات الأربع الي الخمس المقبلة. وذكر أنه يجب على كل شخص ان يقدم اسهاماته لتحقيق هذه المبادرة الخيرية التي ستخدم التخفيف من حدة تغير المناخ.

كما أضاف الخبير مهدييف أن هذه المبادرة ستكون خطوة ناجحة في مجال تنفيذ تعهدات أذربيجان امام المؤتمر الـ21 للاتفاقية الاطارية حول التغير المناخي الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس في العام 2015 مشيرا الي أن أذربيجان تعهدت خلال مؤتمر باريس بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 35 في المائة حتى العام 2030 م من مستوى العام 1990م.