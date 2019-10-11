    • / مجتمع

    مجتمع


    زرع 650 ألف شجرة في يوم واحد سيؤدي الي امتصاص 2.6 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا

    ١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٢]

    باكو، 11 أكتوبر، (أذرتاج).

    إن مبادرة النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا بخصوص زرع 650 ألف شجرة في يوم واحد داخل أذربيجان بمناسبة اليوبيل الـ650 للشاعر الاذربيجاني الكبير نسيمي قوبلت باهتمام كبير وترحيب من قبل السكان والخبراء.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن محرم مهدييف وهو خبير مستقل في مجال التغير المناخي قال إن مبادرة السيدة مهربان علييفا بهذا الخصوص هي خطوة مفيدة جدا لمستقبل البيئة. وذكر أنه ليس من الصدفة أنه يسمون الغابات في العالم رئة الطبيعة وأن الأشجار ليست فقط جمال الطبيعة ولباسها الأخضر وإنها مصدر كبير للصحة ايضا. وأضاف الخبير أنه تجرى في كل المدن الكبرى في العالم حملات لغرس الأشجار وأن الأشجار التي يتم زرعها توفر الأكسجين للبشر إضافة الي كونها مصدرا للجمال.

    واكد الخبير محرم مهدييف أن هذه المبادرة الرائعة في أذربيجان بمناسبة يوبيل الشاعر العظيم تستحق كل التقدير والثناء مصرحا بأن زرع 650 ألف شجرة سيؤدي الي امتصاص 2.6 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا خلال السنوات الأربع الي الخمس المقبلة. وذكر أنه يجب على كل شخص ان يقدم اسهاماته لتحقيق هذه المبادرة الخيرية التي ستخدم التخفيف من حدة تغير المناخ.

    كما أضاف الخبير مهدييف أن هذه المبادرة ستكون خطوة ناجحة في مجال تنفيذ تعهدات أذربيجان امام المؤتمر الـ21 للاتفاقية الاطارية حول التغير المناخي الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس في العام 2015 مشيرا الي أن أذربيجان تعهدت خلال مؤتمر باريس بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 35 في المائة حتى العام 2030 م من مستوى العام 1990م.

    AZERTAG.AZ :زرع 650 ألف شجرة في يوم واحد سيؤدي الي امتصاص 2.6 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢١]
    زلزال في بحر الخزر
    ٠٧.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٨]
    زلزال في محافظة ماصالي
    ٠٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥‎١]
    انعقاد الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة في مقر الإيسيسكو بالرباط
    ٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥‎٨]
    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الممطرة على المحافظات الشرقية للغد
    زرع 650 ألف شجرة في يوم واحد سيؤدي الي امتصاص 2.6 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا