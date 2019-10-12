بهرام باقرزاده: مبادرة السيدة مهربان علييفا لزراعة 650 ألف شجرة ستثير ردود الفعل الواسعة في جميع أنحاء العالم

باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

ستثير مبادرة النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان السيدة مهربان علييفا في زرع 650 ألف شجرة في يوم واحد تكريماً للذكرى ال650 لمولد عماد الدين نسيمي الشاعر الأذربيجاني الكبير ردود الفعل الواسعة في جميع أنحاء العالم.

صرح بذلك الفنان القدير لأذربيجان بهرام باقرزاده في مقابلته مع أذرتاج.

قال الفنان: "كالمواطن الأذربيجاني، أريد أن أشارك في هذه المبادرة. وخاصة مع أولادي، لأن الحب للبيئة ولموطني العزيز يجب أن يغرس في الإنسان من الطفولة. لقد زرعت الكثير من الأشجار في حياتي، لكنني أرغب في زرع 48 شجرة في هذه المبادرة تعبيراً عن عدد السنوات التي أمضيتها في حياتي".

واختتم بهرام باقرزاده بيانه بالقول: "نسيمي شاعر ومفكر وصاحب شهرة عالمية، والحفاظ على تراثه هو مهمة إنسانية عظيمة. أنا متأكد من أن شعب أذربيجان سيدعم مبادرة السيدة مهربان علييفا وسيشارك بنشاط في هذا العمل. "