رجل أعمال الأذربيجاني ينشئ مزرعة للنوع الجديد والخصيب من الرمان في كولومبيا تصدير الرمان إلى روسيا والدول العربية من مزارع حاجيقبول

حاجيقبول، 12 أكتوبر، ج. رستموف، أذرتاج

في عام 2018 تم اعتماد نوع "مينا شيرين 2018" (2018MinaShirin) كنوع جديد من الرمان رسمياً نتيجة للأبحاث التي أجراها علماؤنا المحليون. تم انتقاء هذا النوع من الأصناف التقليدية المحلية. بعد عملية الانتقاء في عام 2018، قمنا بانشاء مزرعة الرمان في مساحة 10 هكتارات في كولومبيا. هدفنا الرئيسي هو تواصل تصدير الرمان من أبريل إلى أغسطس عندما لا ينضج الرمان في بلدنا.

صرح بذلك رشاد شيرينوف، رئيس شركة "الوادي الأحمر" (Red Valley) في المقابلة مع أذرتاج.

قال رئيس الشركة التي تقوم بحصاد الرمان في الوقت الحاضر في حاجيقببول: "إننا نفكر في تسويق محاصيل مزرعتنا للرمان في كولومبيا، سواء في السوق المحلية أو تصديرها إلى البلدان الأخرى. سيتم حصاد المحصول الأول هذا العام. النتائج الأولية إيجابية للغاية. "

في رأيه، شجرة الرمان من نوعية "ميناشيرين" تتميز بإنتاجيتها العالية. لها طعم حلو لطيف وحبات كبيرة، ويمكن تخزينه في مكان بارد لفترة طويلة. يمكن أن تنتج حوالي 40-50 كيلوغرام من الرمان لكل شجرة و350-400 طن لكل هكتار. يتم تصدير الرمان إلى روسيا والدول العربية من مزارع حاجيقبول. نجري المفاوضات حول التصدير إلى الدول الأوروبية.