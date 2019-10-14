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    تصدير المنتجات الزراعية المعبأة في أذربيجان إلى الأسواق الخارجية تحت علامة تجارية جديدة

    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٣٨]

    باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

    سيتم تصدير المنتجات الزراعية المعبأة في أذربيجان إلى الأسواق الخارجية تحت علامة تجارية جديدة.

    هذا ما قالته لأذرتاج رئيسة مجلس الإدارة لشركة " التخزين والإمدادات الزراعية" المساهمة المفتوحة التابعة لوزارة الزراعة ليلى محمدوفا.

    صرحت رئيسة مجلس الإدارة للشركة المساهمة المفتوحة بأن الشركة المساهمة تقوم حالياً بتصدير المنتجات إلى الإمارات العربية المتحدة ونيجيريا وتركيا إلى جانب بلدان رابطة الدول المستقلة. ويشمل ذلك الفواكه والتوت ومنتجات الدواجن.

    أكدت ليلى محمدوفا أن وزارة الزراعة أولت أهمية لتسويق المنتجات الزراعية المعبأة داخل البلد وخارجه وأفادت أن وزارة الاقتصاد وكذلك صندوق التشجيع للتصدير والاستثمارات (AZPROMO) يقدمان الدعم للشركة المساهمة المفتوحة في هذا المجال. كما تقام بالأنشطة في الدول الخارجية لترويج المنتجات الأذربيجانية.

    قالت ليلى محمدوفا: "في البداية، اعتمدنا العلامة التجارية "من القرية إلى المدينة". وكان الهدف الرئيسي لهذه العلامة التجارية هو السوق المحلية، بمثابة المشروع التجريبي وكان ناجحًا لنا. حالياً وسعنا ذلك المشروع بإنشاء علامة تجارية جديدة تستهدف السوق الخارجية. لقد قمنا بأبحاث واسعة في صدد هذه العلامة التجارية لفترة طويلة. نريد أن تعرف هذه العلامة التجارية الجديدة خارج أذربيجان بشكل أفضل وتبقي في الذاكرة بسهولة. سنقدمها في وقت لاحق من هذا العام وأوائل العام المقبل. بعد ذلك سوف نقوم بتصدير المنتجات الزراعية المعبأة من أذربيجان تحت العلامة التجارية الجديدة ".

    AZERTAG.AZ :تصدير المنتجات الزراعية المعبأة في أذربيجان إلى الأسواق الخارجية تحت علامة تجارية جديدة
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