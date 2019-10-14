توقيف شخص انتهك حدود الدولة

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

في 12 أكتوبر حوالي في الساعة 13:20، رصدت دورية الحدود انتهاك حدود أذربيجان مع إيران من قبل شخص مجهول في ساحة مفرزة حراسة الحدود من فصيلة "هوراديز" لقوات حرس الحدود والمرابطة قرب قرية بالا بهمنلي لمقاطعة فضولي

أفيد من جهاز حرس الحدود لأذرتاج أنه تم إنذار مفرزة الحدود بأمر "سلاح!" وبدأت مطاردة منتهك للحدود بعد إغلاق تام لساحة الخدمة أتخذت إجراءات البحث في الساحة. ونتيجة البحث تم العثور على منتهك للحدود مختف في أدغال القصب وألقي القبض عليه.

قام منتهك الحدود بمقاومة حراس الحدود وهاجم بسلاح أبيض في حوزته عليهم وألحق خسارة لأحدهم. وقدم فوراً الإسعاف الأولي لجندي مصاب ووضعه مرض.

أثناء التفتيش في مكان الحادث، تم العثور في حزمة واحدة على 790 غراماً من مادة الماريخوانا، و105 غراماً من الهيروين و100 غرام من مخدرات الكريستال.

تم التعرف على هوية منتهك الحدود وهو من سكان منطقة تارتار واسمه ياديغاروف اعتبار عوض أوغلو، من مواليد 1990.

ورفعت القضية الجنائية في الحادث ويتم اتخاذ إجراءات التحقيق المطلوبة.