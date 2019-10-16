وزارة الداخلية: توقيف 4 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي

باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 20 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 7 أحداث جنائية منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 13 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 4 أشخاص تهرب من تنفيذ التزاماته المدنية القانونية.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 11 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 28 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.