السفير: غرس 650 ألف شجرة في يوم واحد بمناسبة ذكرى نسيمى يستحق الترحيب

باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

إن غرس الأشجار مهم جداً من ناحية حماية البيئة. لهذا السبب تنظيم مثل هذه الحملات واجب جدا. تستحق زراعة 650 ألف شجرة في يوم واحد بمناسبة ذكرى الشاعر العظيم عماد الدين نسيمي بمبادرة النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا كل الثناء. هذه مبادرة رائعة بشكل عام، من المهم جداً أن يزرع الجميع شجرة. لنزرع الأشجار لتبقي للأجيال القادمة.

جاء هذا في التصريحات التي أدلى بها سفير جمهورية تركيا إيركين أوزارال لوكالة أذرتاج في إطار مشاركته في حملة غرس الأشجار والتي نظمتها وزارة الخارجية في 19 أكتوبر.

قال السفير إن نسيمي شاعر ومفكر وفيلسوف عظيم ليس فقط لأذربيجان، بل للعالم التركي ككل. كما أنه يحظى بشعبية كبيرة في تركيا. تقودنا أفكاره الرائعة حتى اليوم. من المهم جداً أن نحيي دائماً ذاكرة نسيمي.