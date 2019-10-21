حفل زرع الأشجار في صوفيا بمناسبة مئوية تأسيس الهيئات الدبلوماسية الأذربيجانية

صوفيا، 21 أكتوبر (أذرتاج).

أقيم حفل زرع الأشجار في حديقة باكو بمدينة صوفيا البلغارية بمناسبة مئوية تأسيس هيئات الخدمة الدبلوماسية لأذربيجان وذكرى مرور 140 عام على تأسيس الخدمة الدبلوماسية البلغارية.

نظم الحفل من قبل السفارة الأذربيجانية في هذا البلد ووزارة الخارجية البلغارية ومكتب عمدة مدينة صوفيا. زرعت 3 أشجار الدلب في الحديقة. شاركت في الحفل السفيرة الأذربيجانية نرجيز قوربانوفا ونائب رئيس اكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية عيسى حبيببايلي ونائبة عمدة صوفيا يوهانا خريستوفا وممثل وزارة الخارجية البلغارية، والمدعوون الآخرون.