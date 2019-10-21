غدا تصل حرارة الطقس في البلد إلى 22 درجة مئوية

باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج الأذربيجانية الرسمية للأنباء ان باكو وشبه جزيرة ابشيرون ستشهدان غدا الأجواء الغائمة المتقلبة بدون سقوط الأمطار أساسا. لكن من المنتظر نزول الأمطار القصيرة في بعض الأماكن. ستهب الرياح الشمالية الشرقية مع انتقالها إلى الرياح الشمالية ليلا. ستكون حرارة الطقس في ابشيرون 15-17 درجة مئوية ليلا و22-19 درجة مئوية نهارا، وفي باكو 15-17 درجة مئوية ليلا و22-20 درجة مئوية نهارا. سيشكل الضغط الجوي 767 ملم وهو أكثر من المعيار العادي. أما الرطوبة النسبية فستكون 80-70 في المائة ليلا و55-65 في المائة نهارا.

في محافظات أذربيجان، يتوقع الرعد والبرق في بعض الأماكن مع سقوط الأمطار المتفرقة مع هبوب الرياح الشرقية. ستشكل حرارة الطقس 15-10 درجة مئوية ليلا و26-21 درجة مئوية نهارا وفي الجبال 5-10 درجات مئوية ليلا و16-11 درجة مئوية نهارا.