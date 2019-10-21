    • / مجتمع

    مجتمع


    غدا تصل حرارة الطقس في البلد إلى 22 درجة مئوية

    ٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢١]

    باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج الأذربيجانية الرسمية للأنباء ان باكو وشبه جزيرة ابشيرون ستشهدان غدا الأجواء الغائمة المتقلبة بدون سقوط الأمطار أساسا. لكن من المنتظر نزول الأمطار القصيرة في بعض الأماكن. ستهب الرياح الشمالية الشرقية مع انتقالها إلى الرياح الشمالية ليلا. ستكون حرارة الطقس في ابشيرون 15-17 درجة مئوية ليلا و22-19 درجة مئوية نهارا، وفي باكو 15-17 درجة مئوية ليلا و22-20 درجة مئوية نهارا. سيشكل الضغط الجوي 767 ملم وهو أكثر من المعيار العادي. أما الرطوبة النسبية فستكون 80-70 في المائة ليلا و55-65 في المائة نهارا.

    في محافظات أذربيجان، يتوقع الرعد والبرق في بعض الأماكن مع سقوط الأمطار المتفرقة مع هبوب الرياح الشرقية. ستشكل حرارة الطقس 15-10 درجة مئوية ليلا و26-21 درجة مئوية نهارا وفي الجبال 5-10 درجات مئوية ليلا و16-11 درجة مئوية نهارا.

    AZERTAG.AZ :غدا تصل حرارة الطقس في البلد إلى 22 درجة مئوية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٢٤]
    حفل زرع الأشجار في صوفيا بمناسبة مئوية تأسيس الهيئات الدبلوماسية الأذربيجانية
    ٢١.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٣]
    زلزال في بحر الخزر
    ١٩.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٣٩]
    السفير: غرس 650 ألف شجرة في يوم واحد بمناسبة ذكرى نسيمى يستحق الترحيب
    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥‎٠]
    فردوسي علييف : لقد تم تحديد مواقع لزراعة 650 ألف شجرة
    غدا تصل حرارة الطقس في البلد إلى 22 درجة مئوية