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    زلزال في بحر الخزر

    ٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٤:٤٥‎]

    باكو، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال اليوم بحر الخزر.

    وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3 درجات على مقياس ريختر ضرب بحر الخزر على عمق 56 كيلومترا في الساعة 11:14 بالتوقيت المحلي.

    ولم يحس بهذه الهزة.

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