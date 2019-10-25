ملك تشاكماك: غرس 650 ألف شجرة ستساهم في التزام أذربيجان بتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 35 %

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

زراعة 650 ألف شجرة في يوم واحد في أذربيجان بمبادرة من النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا تكريماً للذكرى ال650 للمفكر والشاعر الاذربيجاني عماد الدين نسيمي هي مبادرة رائعة. يجب على جميع الهيئات والمواطنين الانضمام إلى هذه المبادرة. كما ندعم بكوننا الجهة الدولية - منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة هذه المبادرة الطيبة، ونتطلع إلى اعتماد هذه المبادة بمثابة نزعة ومواصلة تنفيذها على الدوام.

جاء ذلك في حوار رئيسة مكتب الشراكة والتنسيق لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في أذربيجان ملك تشاكماك مع وكالة أذرتاج.

وقالت ملك تشاكماك: "إن الأهمية الرئيسية لهذه المبادرة هي أن يفهم الجميع دور الأشجار في الحياة البشرية، ليسهمون إن كان قليلاً في تحسين الوضع البيئي في البلاد بالأشجار التي يزرعونها". وأكدت أن هذا العمل مهم جداً.

كما أوضحت رئيسة مكتب الشراكة والتنسيق لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في أذربيجان أنه "ستساهم الأعمال المنجزة من هذا القبيل في إثراء طبيعة أذربيجان وتحسين الوضع البيئي وتساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وستساهم في وفاء أذربيجان بالالتزام الطموح الذي تعهد بتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 35 % حتى عام على أساس اتفاقية باريس 2030.

وأشارت ملك تشاكماك إلى إنه في السنوات الأخيرة، اتبعت أذربيجان نهجاً خاصاً في الحفاظ على البيئة والقيام بأنشطة زراعة الأشجار على نطاق واسع مركزة على مشاريع التشجير الكبير لوزارة البيئة والثروة الطبيعية والمشاريع الخاصة للاتحاد العام "الحوار الدولي من أجل الحفاظ على البيئة المحيطة" (IDEA) والهادفة إلى زيادة التخضير وحمايته.