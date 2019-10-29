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    لقاء مع ممثل بريطاني تجاري لأذربيجان

    ٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٢١]

    باكو، 29 أكتوبر، (أذرتاج).

    جرى في مقر وزارة البيئة والثروات الطبيعية لقاء مع الممثلة التجارية البريطانية لشؤون أذربيجان السيدة بارونيسا ايما نيكولسون.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه جرى الحديث خلال اللقاء عن الاعمال المقامة داخل أذربيجان في تقليل تأثير النفايات البلاستيكية على البيئة وتحسين نظام إدارة النفايات وتوعية السكان بهذا المجال. كما تم فيه مناقشة المسائل المتعلقة بزيادة انتاج الطاقة المتجددة والانتقال الي أنظمة طاقة مخفضة الكربون في العالم.

    AZERTAG.AZ :لقاء مع ممثل بريطاني تجاري لأذربيجان
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