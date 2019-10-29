كويتشاي، 29 أكتوبر، أذرتاج تجري الاستعدادات لعيد الرمان الرابع عشر الذي سيعقد في 9-10 نوفمبر في كويتشاي. افاد مراسل أذرتاج أنه تم تشكيل اللجنة الإقليمية للاحتفال بمهرجان الرمان الرابع عشر ويجري العمل التحضيري وفقاً لخطة العمل. بين الضيوف الذين سيُدعون للمشاركة في المهرجان أعضاء المجلس الوطني وسفراء الدول الأجنبية في أذربيجان ورؤساء السلطان التنفيذية للمناطقة المجاورة ورجال الأعمال المحليين والأجانب.

AZERTAG.AZ : الاعلان عن موعد مهرجان الرمان الرابع عشر في كويتشاي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده