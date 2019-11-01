سماكة الثلوج في خيناليق وشاهداغ

باكو، 1 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تساقط الثلوج على المحافظات الشمالية الأذربيجانية.

وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الوطنية التابعة لوزارة البيئة والموارد الطبيعية، فقد تغير الطقس في البلاد منذ ظهر يوم 31 أكتوبر بسبب الأمطار الغزيرة.

أفاد وكالة أذرتاج أن كمية الأمطار كانت 49 ملليمتر في لنكران و38 ملليمتر في صاريباش (قاخ) و25 ملليمتر في زاقاتالا و17 ملليمتر في باكو و16 ملليمتر في قازيممد و14 ملليمتر في زابرات و12 ملليمتر في بينه و10 ملليمتر في بيراللهي و10 ملليمتر في بالاكن و9 ملليمتر في خاجماز وقوبا و8 ملليمتر في ماشتاغا و4 ملليمتر في سومقايت و6 ملليمتر في أغسو وشابران و4 ملليمتر في غابالا وإسماعلي و3 ملليمتر في آلتيآغاج ومرزه و2 ملليمتر في صابر آباد وشاماخي وكردمير وقوصار وقيريز و1 ملليمتر في خالتان وأوغوز ونفطالان وخيناليق وتارتار ويولاخ وقويجاي وزرداب وإيميشلي وجعفرخان وبيلاسوفار ويارديملي.

يبلغ ارتفاع الثلوج المتساقطة في قرية خيناليق 1 سم.

وانخفضت حرارة الطقس في باكو لتصل الى 4-6 درجات تحت الصفر.

سيستمر الطقس غير المستقر والعاصف الممطر في البلد حتى 4 نوفمبر.