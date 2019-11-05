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    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الغائمة وغير الممطرة أساسا

    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٥‎]

    باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

    قالت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير إن ظروف الطقس في غالبية المحافظات طول اليوم الرابع والى صباح اليوم الخامس من نوفمبر تشرين الثاني الحالي كانت غير ممطرة أساسا مع هطول المطر في منطقة لنكران وأستارا وبالعاصمة باكو وشبه جزيرة أبشرون.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيأة أنها تتوقع ليوم 5 نوفمبر هطول مطر أحيانا في باكو وشبه جزيرة أبشرون وظروف الطقس الغائمة في النصف الثاني من اليوم وغير ممطرة أساسا وهبوب رياح جنوبية غربية معتدلة ينتظر اشتداد قوتها أحيانا.

    كما تتوقع ظروف الطقس ليوم السادس من نوفمبر غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا على نطاق البلد وتكون ضباب ضعيف صباحا وهبوب رياح غربية.

    AZERTAG.AZ :الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الغائمة وغير الممطرة أساسا
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