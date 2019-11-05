إحباط محاولة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية من إيران إلى أذربيجان

باكو، 5 نوفمبر، (أذرتاج).

تم توقيف واستجواب مواطن جمهورية أذربيجان القادم مشياً على الأقدام من جمهورية الإسلامية الإيرانية في مركز الجمارك في بيلاسوفار للإدارة العامة لجمارك المنطقة الجنوبية.

كما أفاد قسم العلاقات مع المجتمع للجنة الدولة للجمارك لأذرتاج أن الموقوف بيّن أنه لا يحمل أي شيء مخبئ عن الجمارك بما فيها مخدرات ومؤثرات عقلية.

بسبب ضرورة الفحص الطبي لأعضائه الداخلية نقل هذا الشخص إلى المستشفى المركزي لمنطقة بيلاسوفار بإشراف موظفي الجمارك. وجراء الفحص الطبي تم العثور على 92.814 غرام من المادة المخدرة وهي الهيروين والمؤثرات العقلية بوزنها الصافية 2.197 غرام وهي الميثامفيتامين في شكل 3 ملويات صغيرة داخل معيه المستقيم.

من الجدير بالذكر أنه تم إدراج عقاقير الميثامفيتامين في قائمة "المؤثرات العقلية المحظورة في أراضي جمهورية أذربيجان".

يجري التحقيق بهذا الشأن.