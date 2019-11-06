تسليم نحو 271 طن من المحصول إلى مراكز استلام القطن حتى اليوم

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

سلم 270 ألف و993 طن من المحصول إلى مراكز استلام القطن على نطاق البلد إلى السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن ذلك اكثر بنسبة 7ر34 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي حيث أن حجم القطن المسلم إلى السادس من نوفمبر العام الماضي كان 201 ألف و212 طن.

يذكر أن حملة حصاد القطن تشارك فيها 435 حصادة هذا العام لجني 90 في المائة من المحصول منذ أن أطلقت الحملة في 24 سبتمبر.

وبلغ حجم مساحات زراعة القطن في أذربيجان هذا العام 100111 هيكتار ومعظمها في محافظات ساعتلي 12741 هيكتار وأقجابدي 10452 هيكتار وبلاسوار 10257 هيكتار وبرده 10140 هيكتار وبيلقان 9706 هيكتار وصابر أباد 8630 هيكتار وإيميشلي 7492 هيكتار.