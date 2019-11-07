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    وزارة الداخلية: قتلت شخصين جراء حادث مروري

    ٠٧.١١.٢٠١٩ [١٢:٣٣]

    باكو، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم كشف ملابسات 13 حادثا جنائيا في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 7 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 38 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 26 شخصا تهرب من تنفيذ التزاماته المدنية القانونية.

    وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخصين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 6 أحداث متعلقة بالمخدرات.

    وألقي القبض على 19 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الداخلية: قتلت شخصين جراء حادث مروري
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