الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الغائمة وغير الممطرة في البلد

باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 8 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة وتكون ضباب ضعيف صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 10-13 مئوية ليلا وبين 17-21 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 10-12 مئوية ليلا وبين 19-21 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 767 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 40-50 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب على عدة مناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-10 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا وبين 2-7 ليلا وبين 12-17 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.