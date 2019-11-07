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    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جامعتي أذربيجان الزراعية واوكلاهوما الامريكية

    ٠٧.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٥‎]

    واشنطن، 7 نوفمبر، (أذرتاج).

    تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين جامعة أذربيجان الزراعية وجامعة اوكلاهوما الامريكية وذلك علي هاشم منتدى الزراعة الاوكلاهومي الاذربيجاني المنعقد حاليا في مدينة أوكلاهوما.

    افاد وكالة (أذرتاج) أن الوثيقة وقعها عن جانب جامعة أذربيجان الزراعية رئيسها الدكتور إبراهيم جعفروف وعن جانب جامعة اوكلاهوما نائب الرئيس البروفيسور غاري سانديفور.

    وتنص المذكرة علي اعداد برامج اكاديمية مشتركة وتبادل الطلاب.

    AZERTAG.AZ : توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جامعتي أذربيجان الزراعية واوكلاهوما الامريكية
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    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جامعتي أذربيجان الزراعية واوكلاهوما الامريكية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جامعتي أذربيجان الزراعية واوكلاهوما الامريكية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جامعتي أذربيجان الزراعية واوكلاهوما الامريكية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جامعتي أذربيجان الزراعية واوكلاهوما الامريكية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جامعتي أذربيجان الزراعية واوكلاهوما الامريكية