الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة على نطاق البلد

باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 9 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب ضعيف على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح جنوبية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 10-13 مئوية ليلا وبين 17-21 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 11-13 مئوية ليلا وبين 19-21 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 767 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 55-60 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب على عدة مناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 6-11 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا وبين 3-8 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.