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    زلزال إيران يشعر به في المناطق الحدودية الأذربيجانية

    ٠٨.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٠٠]

    باكو، 8 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ضرب اليوم زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر أراضي إيران.

    أفادت أذرتاج عن بيان مركز رصد الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية سجلت الساعة 02.47 حسب التوقيت المحلي.

    شعر الزلزال به إلى قوة 4-3 درجات في المناطق الحدودية الأذربيجانية – أصتارا ولنكران وليريك ويارديملي وماصالي وأوردوباد وجولفا وبيلقان وهوراديز.

    قتل 5 أشخاص وأصيب 120 آخرون جراء زلزال ضرب شمال غربي إيران. ووقع مركز الهزات الأرضية على عمق 5 كيلومترات وعلى بعد حوالي 120 كلم جنوب شرقي مدينة تبريز.

    AZERTAG.AZ :زلزال إيران يشعر به في المناطق الحدودية الأذربيجانية
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