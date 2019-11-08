حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون

باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

تم كشف أجهزة انفاذ القانون ملابسات 21 حادثا جنائيا مرتكبا خلال اليوم الماضي في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 8 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 16 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 9 حوادث متعلقة بالمخدرات وحادث متعلق بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

وألقي القبض على 42 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.