الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الممطرة للغد

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 13 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا والرذاذ وهطول مطر مساء وهبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا في النصف الثاني من اليوم.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-11 مئوية ليلا وبين 15-18 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 9-11 مئوية ليلا وبين 16-18 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 769 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة ليلا وبين 55-65 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء معظم محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر على بعض المحافظات الشمالية والشرقية مساء يتوقع كثافة الهطول على مناطق مختلفة وتكون ضباب على عدة مناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية معتدلة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 6-11 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية نهارا وبين 2-7 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.