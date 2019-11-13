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    تسليم أكثر من 281 طن من المحصول إلى مراكز استلام القطن حتى اليوم

    ١٣.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

    سلم 281 ألف و 506 طن من المحصول إلى مراكز استلام القطن على نطاق البلد إلى الثالث عشر من نوفمبر تشرين الثاني.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن ذلك أكثر بنسبة 5ر34 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي حيث أن حجم القطن المسلم إلى السادس من نوفمبر العام الماضي كان 209 ألف و 368 طن.

    AZERTAG.AZ :تسليم أكثر من 281 طن من المحصول إلى مراكز استلام القطن حتى اليوم
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