الأرصاد الجوية تتوقع انخفاض درجات الحرارة وظروف الطقس الممطرة للغد

باكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 14 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة متقطعة مع احتمال كثافة الهطول ليلا وصباحا على بعض مناطق شبه الجزيرة وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة يحتمل اشتداد قوتها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-12 مئوية ليلا وبين 14-16 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 9-11 مئوية ليلا وبين 14-16 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 772 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان خاصة الشمالية والشرقية ظروف الطقس الممطرة أساسا مع احتمال كثافة الهطول على بعض المحافظات وهبوب رياح شرقية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 14-18 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.