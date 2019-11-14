بيلقان، 14 نوفمبر (أذرتاج) أفاد المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج أنه في محافظة بيلقان التي هي من أكبر محافظات البلد لزراعة القطن تم حصد 28 ألف و 389.82 طن من "الذهب الأبيض" في الحقول هذا العام. تحتل محافظة بيلقان الصدارة بين مناطق زراعة القطن في البلاد. يستفيد مزارعو القطن من ظروف الطقس المواتية ويعملون جاهدين لإنهاء حصادهم واستكمال عام 2019 بنجاح.

AZERTAG.AZ : حصاد 28 ألف و389 طن من القطن في حقول بيلقان حتى الآن

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