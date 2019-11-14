الأرصاد الجوية تتوقع استمرار ظروف الطقس الممطرة مع الرياح للغد

باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 15 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة متقطعة وهبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-11 مئوية ليلا وبين 12-14 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 776 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان خاصة الشمالية والشرقية ظروف الطقس الممطرة أساسا مع احتمال كثافة الهطول على بعض المحافظات وتساقط الثلج على الأماكن الجبلية وانقطاع هطول المطر نهارا وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-9 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا وبين 2 مئوية تحت الصفر و3 مئوية ليلا وبين 6-11 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.