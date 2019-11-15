الأرصاد الجوية تتوقع انخفاض درجات الحرارة وتساقط المطر الثلج والثلج بالمحافظات الجبلية

باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 16 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة متقطعة على بعض مناطق شبه الجزيرة وانقطاع الهطول في النصف الثاني من اليوم وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-10 مئوية ليلا وبين 11-14 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 8-10 مئوية ليلا وبين 12-14 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 776 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 60-65 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان خاصة الغربية ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول المطر المتقطع على بعض المحافظات الشمالية والشرقية وكثافة الهطول على بعض المناطق وتساقط المطر الثلجي والثلج على المحافظات الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا وبين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية ليلا وبين 4-9 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.