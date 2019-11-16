الأرصاد الجوية تتوقع انخفاض درجات الحرارة والطقس غير الممطر أساسا على نطاق البلد

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 17 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب ضعيف صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-9 مئوية ليلا وبين 12-14 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 7-9 مئوية ليلا وبين 12-14 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 775 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 60-65 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول المطر المتقطع على منطقة لنكران – أستارا الاقتصادية ليلا ومساء وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-9 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا وبين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية ليلا وبين 3-8 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.