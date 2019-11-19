الأرصاد الجوية تنتظر تراجع درجات الحرارة على بعض مناطق البلد للغد

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 20 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة متقطعة طول اليوم على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-9 مئوية ليلا وبين 10-13 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 7-9 مئوية ليلا وبين 10-12 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 768 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول المطر على بعض مناطق المحافظات الشمالية والشرقية وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وهبوب رياح شرقية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-7 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا وبين 3-8 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-7 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.