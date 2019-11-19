زلزال قوي على الحدود بين تركيا وإيران.. شعرت به جمهورية ناخجيوان الحكم الذاتي
AzerTAg.az
١٩.١١.٢٠١٩ [١٨:١٦]
باكو، 19 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
حدثت اليوم هزة أرضية بشدة 4.8 درجات على مقياس ريختر على الحدود التركية الإيرانية - على بعد 98 كم من محطة ناخجيوان.
وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 04:14 بالتوقيت المحلي. كان مركزه في عمق 10 كم تحت الأرض.
وشعر به مناطق جمهورية ناخجيوان الحكم الذاتي.
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