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    زلزال قوي على الحدود بين تركيا وإيران.. شعرت به جمهورية ناخجيوان الحكم الذاتي

    ١٩.١١.٢٠١٩ [١٨:١٦]

    باكو، 19 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    حدثت اليوم هزة أرضية بشدة 4.8 درجات على مقياس ريختر على الحدود التركية الإيرانية - على بعد 98 كم من محطة ناخجيوان.

    وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 04:14 بالتوقيت المحلي. كان مركزه في عمق 10 كم تحت الأرض.

    وشعر به مناطق جمهورية ناخجيوان الحكم الذاتي.

    AZERTAG.AZ : زلزال قوي على الحدود بين تركيا وإيران.. شعرت به جمهورية ناخجيوان الحكم الذاتي
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