تسليم حوالي 288 طن من المحصول إلى مراكز استلام القطن حتى اليوم

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

سلم سبعة وثمانين ومائتي ألف وواحد وسبعمائة طن من المحصول إلى مراكز استلام القطن على نطاق البلد إلى العشرين من نوفمبر تشرين الثاني.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن ذلك أكثر بنسبة 2ر36 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي حيث أن حجم القطن المسلم إلى العشرين من نوفمبر العام الماضي كان 211 ألف و 197 طن.

وبلغ حجم مساحات زراعة القطن في أذربيجان هذا العام 100111 هيكتار ومعظمها في محافظات ساعتلي 13741 هيكتار وأقجابدي 10452 هيكتار وبلاسوار 10257 هيكتار وبرده 10140 هيكتار وبيلقان 9706 هيكتار وصابر أباد 8630 هيكتار وإيميشلي 7492 هيكتار.