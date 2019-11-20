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    ارتفاع إنتاج اللحم 2.9 في المائة في البلد

    ٢٠.١١.٢٠١٩ [١٨:٥‎٤]

    باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    شهدت الفترة ما بين يناير – أكتوبر للعام الجاري وصول حجم إنتاج اللحم إلى 429.9 ألف طن بزيادة 2.9 في المائة وإنتاج اللبن إلى مليون و1751.4 ألف طن بنمو 1.8 في المائة والبيض إلى مليار و531.7 مليون بيضة بزيادة 8.1 في المائة والصوف إلى 15.9 ألف طن بارتفاع 1.5 في المائة وذلك قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق.

    AZERTAG.AZ : ارتفاع إنتاج اللحم 2.9 في المائة في البلد
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