صدور كتاب "وجهات السياحة الدينية في أذربيجان"

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

صدر كتاب بعنوان“Religious Tourism Destinations in Azerbaijan” (وجهات السياحة الدينية في أذربيجان) من تأليف موظف لجنة الدولة للعمل مع المؤسسات الدينية بهروز أوروجوف باللغة الإنجليزية.

أبلغ المكتب الصحفي للجنة وكالة أذرتاج أن الكتاب يحتوي على معلومات مفصلة عن المعابد والأماكن الدينية الموجودة في بلدنا منذ العصور القديمة حتى يومنا هذا والعائدة إلى الطوائف الدينية المختلفة، والتي تعد من لآلي التراث الروحي والثقافي لأذربيجان. تُلقي الصفحات الأولى من الكتاب نظرة موجزة على تاريخ أول جمهورية برلمانية في الشرق الإسلامي جمهورية أذربيجان الديمقراطية، مع التطرق إلى الغرض من الكتاب والمشاهد الدينية في البلاد. يحتوي الكتاب أيضاً على عناوين 51 مكانا دينياً للعبادة، تقع في 8 مناطق من أذربيجان وتم بناؤها في القرن الأول الميلادي وكذلك في العهد الحديث مع المعلومات عن تاريخها وميزاتها المعمارية، فضلاً عن التقاليد والعادات والقيم القومية والدينية للطوائف العرقية المقيمة في بلادنا والأحداث والمعلومات التي تعتبر مشهودة لبلادنا إلى جانب صور مواقع مقدسة أخرى.

خصصت هذه النشرة الأولى من نوعها في مجال السياحة الدينية للجمهور داخل البلاد وخارجها والمهتمين بالمجالات المعنية والعاملين والدارسين في مجال الدين والسياحة والمرشدين السياحيين والممارسين للأنشطة المستقلة وكذلك لمجموعة واسعة من القراء المهتمين بمعرفة إمكانات السياحة الدينية في بلدنا. يمكن أيضاً استخدام الكتاب كدليل مرجعي للجولات والزيارات الدينية في جميع أنحاء البلاد.

من الجدير بالذكر أن الكتاب الذي كرس للذكرى المئوية لتأسيس جمهورية أذربيجان الديمقراطية تمت طباعته بدعم مالي من صندوق ترجيح القيم الأخلاقية للجنة الدولة للعمل مع المؤسسات الدينية.