لأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الشتوية للغد

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 22 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة أحيانا طول اليوم مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية شرقية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-6 مئوية ليلا وبين 3-5 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 778 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 85-95 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أساسا مع احتمال تساقط المطر الثلجي على المناطق والثلج على المناطق الجبلية وسفوح الجبال وينتظر كثافة الهطول في أجواء المناطق المختلفة وهبوب رياح شرقية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-6 مئوية ليلا وبين 6-10 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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