الأرصاد الجوية تتوقع استمرار ظروف الطقس الشتوية للغد

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 23 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة أحيانا مع احتمال انقطاع الهطول ظهرا تدريجيا وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-6 مئوية ليلا ونهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 3-5 مئوية ليلا ونهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 777 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أحيانا مع احتمال تساقط الثلج على بعض المناطق وغير الممطرة أساسا نهارا في أجواء معظم المحافظات وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-4 مئوية ليلا وبين 5-8 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 1-5 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.