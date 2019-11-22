أكثر من 80 من هواة صيد السمك يتسابقون في حديقة "أغ جول" الوطنية
AzerTAg.az
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢٧]
نور سلطان، 22 نوفمبر، أذرتاج
أجريت مسابقة تالية لصيد السمك للهواة لهدف ترويج صيد السمك في البلد. شارك أكثر من 80 من الصيادين الهواة في المسابقة الهادفة إلى القضاء على سرقة الصيد ولترويج وتشجيع ممارسة الصيد المشروع وبأدوات مقبولة وفي المناطق المسموح بها.
تفيد وكالة أذرتاج أن مدير حديقة " أغ جول" الوطنية قدرت إبراهيموف صرح بهذا للصحفيين.
وأشار إلى أنه تم تحديد المواقع المناسبة للصيادين الهواة لممارسة الصيد باستخدام الأدوات المسموح بها وفي الأماكن المرخصة وتمت تهيئة الظروف الملائمة للصيد.
في ختام الحدث قدمت الجوائز للصيادين الهواة في التصنيفات المختلفة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٠]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٥:٢٧]
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٨]
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٣:٣٠]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٣٠]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٧]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٣]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٤:٣٧]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٠]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٦]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٦]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٩]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٧]
٢١.١١.٢٠١٩ [١١:٥١]
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٠]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:١٩]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٣]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٢:٥٠]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٢:١٤]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٩]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٨]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٣]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٨.١١.٢٠١٩ [٠٠:٢٧]
١٤.١١.٢٠١٩ [٢١:٣٦]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢٧]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٠]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٥:٢٧]
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٨]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٣٦]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢٥]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٩]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك