أكثر من 80 من هواة صيد السمك يتسابقون في حديقة "أغ جول" الوطنية

نور سلطان، 22 نوفمبر، أذرتاج

أجريت مسابقة تالية لصيد السمك للهواة لهدف ترويج صيد السمك في البلد. شارك أكثر من 80 من الصيادين الهواة في المسابقة الهادفة إلى القضاء على سرقة الصيد ولترويج وتشجيع ممارسة الصيد المشروع وبأدوات مقبولة وفي المناطق المسموح بها.

تفيد وكالة أذرتاج أن مدير حديقة " أغ جول" الوطنية قدرت إبراهيموف صرح بهذا للصحفيين.

وأشار إلى أنه تم تحديد المواقع المناسبة للصيادين الهواة لممارسة الصيد باستخدام الأدوات المسموح بها وفي الأماكن المرخصة وتمت تهيئة الظروف الملائمة للصيد.

في ختام الحدث قدمت الجوائز للصيادين الهواة في التصنيفات المختلفة.