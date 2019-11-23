ارتفاع حجم المنتجات الزراعية

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

بلغت قيمة فعلية للمنتجات الزراعية العامة خلال فترة يناير – أكتوبر 6 مليارات و3ر900 مليون مانات.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن 3 مليارات و8ر350 مليون مانات منها من نصيب تربية المواشي و3 مليارات و5ر549 مليون مانات من حصة منتجات النباتية.

وجاء فيه أن حجم انتاج المنتجات الزراعية ارتفع بنسبة 2ر7 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي بما فيه 2ر3 في المائة من منتجات تربية المواشي و4ر11 في المائة من المنتجات النباتية.