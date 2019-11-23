    • / أقاليم

    أقاليم


    ارتفاع حجم المنتجات الزراعية

    ٢٣.١١.٢٠١٩ [١٩:٥‎٢]

    باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

    بلغت قيمة فعلية للمنتجات الزراعية العامة خلال فترة يناير – أكتوبر 6 مليارات و3ر900 مليون مانات.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن 3 مليارات و8ر350 مليون مانات منها من نصيب تربية المواشي و3 مليارات و5ر549 مليون مانات من حصة منتجات النباتية.

    وجاء فيه أن حجم انتاج المنتجات الزراعية ارتفع بنسبة 2ر7 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي بما فيه 2ر3 في المائة من منتجات تربية المواشي و4ر11 في المائة من المنتجات النباتية.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم المنتجات الزراعية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.١١.٢٠١٩ [١٨:٥‎٤]
    ارتفاع إنتاج اللحم 2.9 في المائة في البلد
    ٢٠.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٤]
    تسليم حوالي 288 طن من المحصول إلى مراكز استلام القطن حتى اليوم
    ١٤.١١.٢٠١٩ [٠٠:٢٢]
    حصاد 28 ألف و389 طن من القطن في حقول بيلقان حتى الآن
    ١٣.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٢٩]
    تسليم أكثر من 281 طن من المحصول إلى مراكز استلام القطن حتى اليوم
    ارتفاع حجم المنتجات الزراعية