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    الأرصاد الجوية تتوقع استمرار ظروف الطقس الشتوية للغد

    ٢٣.١١.٢٠١٩ [٢٠:١٤]

    باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 24 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة متقطعة طول اليوم وهبوب رياح شمالية شرقية يتوقع استبدالها نهارا بجنوبية شرقية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-4 مئوية ليلا وبين 5-8 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 2-4 مئوية ليلا وبين 6-8 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 773 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول المطر على بعض المحافظات الشرقية وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-4 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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